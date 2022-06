Diffamation : Le président de la MSAE, Babacar Ngom, réclame 500 millions au journal le Quotidien.

Sur les faits, à la date du 08 avril 2021, le journal Le Quotidien avait publié un article mentionnant que "le président de la MSAE a été épinglé par un rapport d’audit accablant ordonné par le Conseil d'administration. Mais également, il a relaté que le magistrat Babacar Ngom est un Président déchu qui s’accroche à son fauteuil, au grand dam de ses administrateurs et des adhérents". Des propos que le magistrat a trouvé diffamatoire à son égard et a décidé de porter l'affaire devant la justice.



La défense assurée par Me Ndiogou Ndiaye réclame 500 millions de francs Cfa pour réparation du préjudice et la publication de la décision du Tribunal dans les journaux et réseaux sociaux.