Dieuppeul-Derklé : des militants réclament plus de reconnaissance de la part de Macky envers leur leader Birane Ngom

On est à peine à cinq mois des prochaines élections présidentielles sénégalaises et à Dieuppeul-Derklé, les militants de Birane, réunis dans les locaux de leur leader, n’ont pas manqué de lui affirmer leur soutien, tout en soulignant les efforts qu’il ne cesse de déployer pour accompagner sa commune.

Cependant, ses militants déplorent le peu de considération du Président Macky Sall envers leur leader.

Pour le chargé des affaires administratives du Parti, Babacar Fall, plus connu sous le nom de Fall Rajah et ses camarades, accorder une large victoire au candidat Amadou Ba au soir du 25 février 2024, ne saurait se faire dans leur commune sans que leur leader Birane ne puisse avoir une responsabilité gouvernementale.

« On est tous déçu de voir le traitement qu’on réserve à notre leader Birane Ngom, on doit le promouvoir à la hauteur de son engagement politique et des efforts qu’il ne cesse de déployer sur le terrain », clame-t-il avec fermeté.