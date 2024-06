Diène Ndiaye, Commandant du GMGN : « En 2023, on a enregistré 733 décès causés par les accidents! »

Le Commandant du groupement motocycliste de la Gendarmerie nationale a pris part à la réunion du comité régional de développement (CRD) de la région de Dakar en perspective de la campagne nationale de lutte contre la recrudescence des accidents de la circulation. Le Chef d’escadron Diène Ndiaye est revenu sur les chiffres alarmants du nombre de morts enregistré au Sénégal.



« Les chiffres des accidents sont alarmants. Les acteurs ne cessent de sensibiliser sur ce phénomène. Malheureusement, c’est le comportement humain qui bloque cet investissement de sensibilisation. Le facteur humain cause 92% des accidents. En 2021, ce sont 665 décès liés aux accidents, en 2023 on est à 733 décès enregistrés » liste le commandant.



L’accident le plus sanglant pour l’année 2023, c’est celui de Sikilo qui a enregistré 39 décès. Il nous faut revoir nos comportements et devons savoir que nous partageons la route avec d’autres, regrette Chef d’escadron Diène Ndiaye qui invite les populations en ces termes : « nous devons avoir la culture de la sécurité routière », a-t-il soutenu après son exposé dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la recrudescence des accidents de la circulation.