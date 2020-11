Diamniadio : Wakeur Serigne Abass Sall offre un complexe multifonctionnel aux populations.

Les populations du quartier Médinatoul Mounawar de Diamniadio n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se faire soigner.



La famille de Keur Serigne Abass Sall vient de leur offrir un complexe multifonctionnel composé d'un poste de santé, d'une maternité, d'une mosquée, d'une boulangerie et d'un orphelinat.



L'inauguration du nouveau joyau s'est faite en présence du maire de la commune, Mamadou Moulaye Guèye qui a d'ailleurs réceptionné les clés de l'institution. "Cette initiative est extrêmement importante et ce complexe va avoir un impact important et positif sur les populations de Diamniadio", s'est réjoui le premier magistrat de la commune.



Pour Serigne Abdoul Fatah Sall ibn Serigne Abass Sall qui a représenté la famille à travers l'Ong Alkhaïrya, l'action relève d'un legs, mais surtout d'une volonté de venir en aide aux orphelins souvent laissés à eux mêmes.



"La majorité des enfants qui errent dans la rue ne sont pas des enfants talibés. Ce genre d'initiatives permet de leur venir en aide en s'investissant dans leur éducation. C'est une manière symbolique d'apporter une réponse aux détracteurs de la religion", a confié le vice-président de l'Ong Alkhaïrya.