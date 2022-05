Diamaguène Sicap-Mbao : Une randonnée pédestre pour sensibiliser sur les risques d'inondation.

C’est pour anticiper et éviter les effets néfastes des inondations qu’une randonnée pédestre a été organisée à Diamaguène Sicap-Mbao, ce dimanche 8 mai 2002.



En effet, sous l’initiative du regroupement Faç Mbebetu Askan Wi, cette activité sportive est aussi une occasion pour le représentant dudit rassemblement d’informer la population au sujet de l’acquisition de motopompes et autre matériel capable d’évacuer les eaux des surfaces inondées.



Néanmoins, face aux défis de l’heure, Pape Guèye et C⁰ semblent livrés à eux mêmes dans ce combat titanesque. Ils souhaitent par la même occasion l’implication de toute la population de Diamaguène Sicap-Mbao ainsi que les autorités étatiques résidentes, d’apporter leur pierre à l’édifice...