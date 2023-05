Dialogue politique entre gouvernements nationaux et locaux: " l’État ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements ne pourraient rien faire"( Macky Sall).

À travers le thème de la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, le président de la République Macky Sall, en a profité pour s'exprimer sur le dialogue politique entre gouvernements nationaux et locaux. Selon lui, c'est un dialogue qui devrait renforcer davantage la collaboration entre l'Etat central et les villes, communes et les autres collectivités territoriales dans la mobilisation des moyens d'action.



" En plaçant votre rencontre sous le thème de la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires, vous avez voulu aborder des sujets d’actualité, dont, entre autres : la co-construction d’économies collectives et durables créatrices d’emploi décents pour les jeunes et les femmes ; la préservation de la pêche artisanale ; l’économie numérique solidaire et durable ; le financement des économies collectives et durables pour les territoires ; l’économie verte territoriale et la souveraineté alimentaire ; enfin, le dialogue politique entre gouvernements nationaux et locaux. Ce dialogue me paraît indispensable, parce qu’à l’évidence l’Etat ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire. D’où la nécessité d’instaurer et maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d’action au bénéfice des populations cibles".



Les jeunes et les femmes sont également au cœur de ce forum. Le chef de l'État s'en est d'ailleurs félicité avant de rappeler ses différents projets et programmes en faveur de ces deux couches sociales. " D’autre part, je note avec intérêt la priorité que vous avez accordée aux jeunes et aux femmes à travers le pré Forum qui leur a été dédié. C’est une excellente initiative. En effet, dans tous les pays, certes à des degrés divers, les jeunes et les femmes restent parmi les couches sociales les plus vulnérables, notamment en matière d’autonomisation, d’accès à l’emploi et autres activités génératrices de revenus, de traitement salarial, et d’accès au crédit. C’est pourquoi, s’agissant du Sénégal, j’ai mis en place en 2018 la Délégation à l’Entreprenariat des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) pour aider à leur insertion économique par l’octroi de prêts, y compris des nano crédits, à des conditions douces, mais également par l’encadrement et le conseil. La DER/FJ s’inscrit dans notre vision d’un développement solidaire fondé sur la justice sociale et l’équité territoriale, dont les autres instruments sont le Programme d’Urgence de Développement communautaire (PUDC), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), les Bourses de Sécurité familiale et la Couverture Maladie Universelle", a-t-il conclu.