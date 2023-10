Dialogue politique Sénégal-UE: la situation au Sahel, la migration et les droits humains au menu.

Le dialogue politique entre l'Union Européenne (UE) et le Gouvernement du Sénégal s'est tenu ce mardi 31 octobre 2023. Cette rencontre a été présidé par le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Pr Ismaila Madior Fall et l'ambassadeur de l’Union Européenne au Sénégal Jean Marc Pisani. Ceci pour échanger sur des cas de mise en œuvre de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne.





Lors des discussions, les deux autorités ont mis l'accent sur des points saillants à savoir la situation régionale au Sahel, la réforme de la gouvernance mondiale, des projets d'investissement et de formation professionnelle des jeunes. Sur toutes ces questions note le ministre des Affaires Étrangères, il y a une convergence en vue.

"Sous ce rapport, nous nous œuvrons pour la paix et la sécurité au Sahel. C'est ainsi que nous devons travailler pour une approche globale, durable et concertée de la migration. Une maîtrise du flux des migrants dans le respect et la dignité à travers cette mobilité circulaire", a-t-il souligné.





Concernant la question des droits de l'homme, Ismaila Madior Fall estime que le Sénégal s'inscrit au cœur de ses politiques et la lutte contre toute forme d'inégalité, de discrimination et de violences à l'encontre des femmes et des filles.





A cette occasion, le ministre Ismaïla Madior Fall a déclaré que ce dialogue politique consacre un espace privilégié d'interaction sur des questions d'intérêt mutuel et de la revue générale de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Union européenne.

"La dernière session de dialogue tenue en 2022 avait permis de passer en revue des sujets majeurs comme la coopération multilatérale, l'état des engagements financiers et des programmes en cours de discussion, des relations commerciales entre l'UE et enfin la promotion de l'Etat de droit", a-t-il rappelé.





Ainsi Ismaila Madior Fall réitère ses remerciements à l'ensemble de la team Europe pour son soutien aux efforts du gouvernement du Sénégal par les nombreuses dons de vaccins à travers le Covax mais également de nombreuses vaccins contre la Covid-19. Il a souligné que le chef de l'Etat a signé un mémorandum d'entente avec la société Allemande de biotechnologie spécialisée dans la fabrication de médicaments.

"Ce partenariat qui sera mise en œuvre par l'institut Pasteur de Dakar a pour objectif l'aménagement, l'exploitation d'un site de production de vaccins", dit-il.





Pour sa part, l'Ambassadeur de l’Union Européenne au Sénégal s'est prononcé sur la question de la situation régionale, du rôle de la CEDEAO pour la résolution des conflits dans le cadre de la situation régionale mais également la formation professionnelle des jeunes.