Dialogue National : la commission économie et sociale a restitué ses travaux

La commission économie et sociale du dialogue national initiée par le président de la République et qui a été ouverte le 31 mai dernier, s’est réunie ce 20 juin 2023 au haut conseil économique et social pour compiler le document final des travaux des sous-commissions qui sera rendu à la commission nationale du dialogue.



En effet, la commission économie et sociale qui est présidée par Idrissa Seck, travaille depuis 10 jours en sous-commission sur des questions qui touchent l’environnement des affaires, le travail, la productivité, la santé, la jeunesse et la cohésion nationale.



Ainsi, la commission économie et sociale a compilé le document final qui sera mis sur la table du Président Macky Sall. A cette effet, les acteurs de cette commission ont exprimé leurs soucis par rapport au suivi et évaluation des recommandations.