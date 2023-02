Développement d’infrastructures routières : Le président Macky Sall annonce un linéaire de 531 km d'ici 2026

Le développement des infrastructures est l’une des préoccupations majeures du président Macky Sall qui entend, à travers le plan Sénégal Émergent dans son axe « développement des infrastructures ». C’est ce qu’il a manifesté aujourd’hui au cours de son discours à l’occasion du lancement des travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis. Un projet qui a vu le concours de plusieurs partenaires du Sénégal, notamment la Banque Mondiale et aussi la SGBA de même que le fonds Saoudien.



Dans la foulée, le chef de l’Etat annonce que sur ce projet avec 200 km et le prolongement de la voie de dégagement nord en autoroute entre Tivaouane Peulh et Diamniadio sur 20 km, seront deux projets liés pour porter le linéaire d’autoroutes du Sénégal à 531 km d’ici 2026.



La réalisation de cette autoroute se fera en deux sections selon le chef de l’État : La première, Dakar-Tivaouane, longue de 55 km avec une réalisation de 12 km supplémentaires autour de Tivaouane, sera financé avec le concours du Fonds saoudien de développement et de la Société Générale corporate et aussi de la Banque Mondiale. Les financements pour ce projet sont totalement mobilisés. Il y a, par ailleurs, le tronçon Darou Alpha-Pambal-Tivaouane qui est une vieille doléance et qui sera exécuté dans les meilleurs délais...