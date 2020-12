Développement Handisport / Insécurité et insalubrité aux alentours de l'arène nationale : Ces complaintes de Mame Diarra Fam.

La députée de la diaspora (Italie), Mame Diarra Fam n'a pas oublié la cause des handicapés souvent oubliés dans les politiques sportives déployées au Sénégal. Présente lors du passage du ministre des sports, Matar Bâ, à l'Assemblée nationale, samedi dernier, lors du vote du projet de budget 2021 de son ministère, la députée avait interpellé l'assistance. " Le handisport devrait être beaucoup plus vulgarisé et soutenu au Sénégal. Il faudrait qu'on ait des infrastructures adaptées ou du moins qu'on fasse en sorte de prévoir les besoins des sportifs handicapés. Il est urgent de mettre sur pied des plateaux de qualité pour le développement de l'handisport au Sénégal."



Dans la foulée, elle avait également interpellé sur la situation qui prévaut dans les alentours de l'arène nationale. "C'est l'insécurité totale aux alentours du stade de Pikine.. déjà les camions gros porteurs ont fini d'envahir les alentours de l'arène nationale transformé en parking. Ceci cache même la belle architecte de ce beau bâtiment... Il serait plus judicieux d'aménager les alentours, afin que cet espace ne serve plus de parking ou de lieu de vente de pastèques", avait proposé la députée.