Dette du Sénégal : Gueum Sa Bopp dénonce la gestion financière du régime Diomaye-Sonko et s'excuse auprès de Macky Sall

Le mouvement "Gueum Sa Bopp" a vivement critiqué ce 8 juillet la gestion économique du gouvernement actuel. Il accuse le régime du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko d’avoir accumulé une dette colossale de 10 200 milliards de FCFA en seulement un an et quatre mois. Selon le mouvement, ce montant dépasse le niveau d'endettement atteint par l'ancien président Macky Sall en douze ans (17 000 milliards de FCFA).



Dans une déclaration percutante, "Gueum Sa Bopp" déplore une mauvaise gestion des finances publiques, marquée par des dépenses de prestige injustifiées et une incapacité à redresser l’économie. Le mouvement souligne que la situation financière et sociale du pays est devenue intenable, avec une dette publique explosant à 119 % du PIB, ce qui place le Sénégal parmi les pays les plus endettés d’Afrique.



"Gueum Sa Bopp" reconnaît cependant que les critiques adressées à Macky Sall ont été excessives. Le mouvement estime que le précédent régime n’avait pas engendré une telle dégradation en si peu de temps. À travers Jules Diatta, membre de sa cellule des cadres, "Gueum Sa Bopp" a même présenté des excuses publiques à l’ancien président, affirmant que la gestion actuelle est bien plus catastrophique que celle qu’on lui reprochait. Le mouvement alerte sur les conséquences sociales et économiques de cette politique.