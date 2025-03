"Dette cachée" : "Nous avons la chance unique de révéler les contrevérités du gouvernement devant le FMI" (Papa Malick Ndour)

L'affaire de la dette dite "cachée" et des accusations portées contre l'ancien régime de Macky Sall - continue de faire débat. L'ancien ministre persiste dans sa volonté d'éclaircir cette dette de plus de 4 000 milliards de FCFA que l'ex-président et son gouvernement auraient dissimulée au FMI.



Lors d'une interview sur France 24, le président du conseil départemental a réaffirmé sa position : "Ce sont des accusations infondées et mensongères." Il dénonce surtout "le non-respect du principe du contradictoire". Malgré la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes, le parti de l'ancien président refuse de plier face aux accusations du nouveau pouvoir qui le rend responsable des difficultés économiques actuelles.



Papa Malick Ndour conteste la validité du rapport : "Ce document est inexact car nos responsables n'ont pu donner leur version. Notre gouvernement n'a rien à voir avec ces allégations. Notre action a permis au Sénégal de sortir du groupe des 25 pays les moins avancés grâce à de nombreuses réalisations concrètes."



L'Alliance pour la République critique "l'immaturité" du gouvernement actuel qui aurait terni l'image du pays. Papa Malick Ndour voit cependant une opportunité : présenter au FMI des éléments permettant "d'éclairer les Sénégalais sur ces accusations concernant la prétendue dette cachée."