Détournement de fonds à Poste finances : Le SYNAP recadre le débat et rappelle ses prérogatives à Yankhoba Diattara…

La polémique sur le détournement présumé de fonds à Poste finances est loin de connaître son épilogue et chacune des parties s'exprime à son profit. En effet, après la sortie du ministre de la tutelle Yankhoba Diattara par presse interposée sur la situation qui prévaut dans ladite institution financière, le syndicat national des agents de la poste (SYNAP) est monté au créneau pour fustiger ce qu'il considère comme "une ignorance totale de la loyauté et de la confiance comme principe" de la part du ministre.



"Le ministre de tutelle, monsieur Yankhoba Diattara qui est incontournable dans la vie de l'entreprise, souffre d'un mauvais management du secteur, par méconnaissance des valeurs et droits consacrés en matière d'organisation d'entreprise. L'audace de sa demande au directeur général par voie de presse relève d'une ignorance totale de la loyauté et de la confiance comme principe inébranlable des liens de subordination dans une entreprise. Il devient urgent pour ce ministre de rechercher la vérité par rapport à la situation afin de participer à une relance effective de l'entreprise", a rapporté Djiby Soumaré le parole du jour lors de la conférence de presse que le syndicat animait.



En outre, le Syndicat national des agents de la Poste enfonce l'ex directeur de Poste Finances. Pour les syndicalistes, l'ancien directeur général a octroyé près d'une centaine de millions de subventions sociales sans aucune base sérieuse.



"Au delà de sa nullité à produire un documentation d'orientation stratégique, pour Poste Finances, son caractère belliqueux et surnois, Saliou Fédior s'est allègrement servi de fonds de Poste finances pour subventionner sa femme, ses sœurs, tantes, nièces, oncles et gendres. En une année, il a octroyé près de d'une centaine de millions de subventions sociales sans aucune base sérieuse", regrette le syndicat, qui dit apporter tout son soutien à leurs camarades en détention...