Déthié Fall : "Je serai le président au service de tous les Sénégalais!"

Après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle de février 2024, le président du PRP donne déjà ses gages de gestion de la destinée des sénégalais. « Si vous nous donnez votre confiance, je serai un président digne d’un grand État. Je serai le président de tous les sénégalais. Il n’y aura pas de parti pris dans ma gestion et dans mes actions. Je ne ménagerais aucun effort pour la stabilité sociale et l’instauration de la paix des cœurs. Je combattrais la corruption et les dépenses inutiles. L’autorité de l’État sera bien organisée », rassure Déthié Fall qui faisait sa déclaration de candidature au siège de son parti.