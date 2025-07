Détention arbitraire et politique : La CCR exige la libération des détenus…

Selon les cadres de l’APR, « ces personnalités sont victimes d’une tentative inique d’effacement du fait de leur fidélité et leur loyauté à leurs idées et à leurs convictions politiques. » Dans la même veine, la CCR exige la libération des « détenus politiques » Moustapha Diakhaté, Abdou Nguer, Bachir Fofana, Assane Diouf, Jérôme Bandiaky, Badara Gadiaga, Djiby Ndiaye et de l'homme d'affaires Tahirou Sarr, victimes d’une volonté d’effacement d'un régime aux penchants dictatoriaux.

Au chapitre de la vie du parti, la Convergence des Cadres Républicains de l’Alliance Pour la République (CCR) a profité de son communiqué sur la situation nationale du pays, pour exiger « la libération immédiate et sans condition des otages politiques Farba Ngom, Mansour Faye, Lat Diop, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye, ainsi que la fin du placement sous bracelet électronique d’Ismaïla Madior Fall et de Aïssatou Sophie Gladima et celle du placement sous contrôle judiciaire de Mme Salimata Diop. »