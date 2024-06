Demi-finale Coupe du Sénégal : Coup de théâtre entre « les Férus de Foot » et le Jaraaf !

Le grand Jaraaf de Dakar a été éliminée aux portes de la finale, par une formation évoluant en division régionale. Les Férus de Football ont réussi l'exploit d'éliminer le prestigieux club du Jaraaf de Dakar au terme d'une séance de tirs au but (0-0, Tab,5-4), sur la pelouse du stade Alboury Ndiaye à Louga.



Cette victoire permet aux Férus de Foot de se qualifier pour la première finale de Coupe du Sénégal de leur histoire. Ils affronteront le vainqueur du match entre Mbour PC et la Jeanne d'Arc, prévu ce jeudi.



Le Jaraaf tenant du titre et l'une des équipes les plus titrées du football sénégalais, ne disputera donc pas la finale cette année. Les médinois s'arrêtent prématurément en demi-finale face à cette modeste formation de Louga.