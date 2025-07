Délinquance et criminalité à Mbacké : 38 personnes interpellées par les Fds ce jeudi

Il faut rappeler que ces opérations d'envergure menées conjointement par les différents corps des forces de défense et de sécurité dans le Baol s'inscrivent dans le cadre des opérations de sécurisation d'avant Magal. Une période pendant laquelle les riverains des contrées de Diourbel, Bambey, Mbacké et Touba ne dorment plus que d'un seul œil à cause de la montée de la délinquance, du grand banditisme et même de la criminalité.

L'opération dénommée "Karangué Baol" initiée par les forces de défense et de sécurité et visant à endiguer la délinquance et la criminalité dans la région de Diourbel, se poursuit. Mieux, les efforts conjugués par les commissariats de Diourbel, Bambey et Mbacké, avec le renfort du Gmi et de la Brs, continue de porter ses fruits.En atteste la troisième opération organisée dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juillet 2025 entre 19 heures et 05 heures du matin à Mbacké, lors de laquelle 38 individus ont été interpellées pour diverses infractions ou simples contrôles. Pour les besoins de l'opération, 87 éléments ont été mobilisés avec sept véhicules. Aussi, 24 véhicules ont été mis en fourrière tandis que 102 pièces ont été saisies nonobstant 57 mille francs cfa retenus et mis sous scellé.