Délai de la transition en Guinée: Cellou Dalein Diallo attend que les nouvelles autorités pressent le pas!

Quelques semaines après le putsch militaire qui a renversé l’ancien président Alpha Condé, un gouvernement de transition a été mis en place. Une nouvelle équipe gouvernementale composée de 27 ministres devra donc assurer la transition avant l'organisation des élections libres et transparentes.

Présent en tant que vice-président de l'international libéral à l'occasion de la cérémonie de sortie de la première promotion de l'académie libéral, Cellou Dalein Diallo n'a pu esquiver la question sur la situation politique en Guinée.

Sur la durée notamment de la transition, le présent de l'Ufdg nous livre ses impressions:" Nous accompagnons et encourageons le gouvernement de transition en place. Mais nous n'avons pas par ailleurs une idée précise de la durée de cette transition. Je pense qu'on ne tardera pas à trouver un délai raisonnable après négociation". Cellou Dalein Diallo croit, dit-il, en la démocratie et pense pouvoir passer par la voie démocratique et légitime pour gagner les élections prochaines.