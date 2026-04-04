Défilé du 4 avril: Le président de la République vient d'arriver à l'avenue Caen de Thiès

Le président de la République vient d'arriver à l'avenue Caen de Thiès pour présider la 66e édition de l'indépendance du Sénégal.

Le chef de l’État est actuelli par le Premier ministre, le chef d'état major général des armées, entre autres autorités militaires.

L'arrivée du président de la République va marquer le démarrage du défilé militaire et civil...