Défiance de l’autorité et tensions politiques: Benno bannit Sonko et s’érige en bouclier pour défendre son leader

La situation politique sort les porte-parole de la coalition Benno Bokk Yakaar de leur mutisme. Les derniers incidents survenus entre Mbacké et Touba ont été de trop selon Seydou Gueye, Abdoulaye Wilane et les autres représentants de partis alliés. Après avoir salué le leadership du président de la République, Benno veut revoir le chef de la coalition encore à la tête du pays. « Nous sommes pour la continuité d’un État de droit soutenu par le régime de Macky Sall. Le message des populations lors des derniers déplacements du chef de l’Etat est fort. Elles sont pour le Président Macky Sall, pour ses projets, sa vision et son engagement à bâtir un Sénégalais de tous et pour tous » déclarent les responsables politiques de Benno en conférence de presse ce mardi.

Le respect des institutions et des règlements qui régissent la nation ne sont pas négociables. C’est l’appel de Abdoulaye Wilane qui dénonce cette attitude de l’opposition qu’il considère comme les fossoyeurs de la liberté d’expression. « Nous invitons le peuple sénégalais à faire barrage à cette opposition qui sème la terreur dans ce pays. Personne ne doit désormais laisser cette infime partie de la population détruire les deux acquis que nos ancêtres nous ont légués » propose le socialiste.