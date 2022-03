Défaite de Wallu à Pikine : Cheikh Dieng brandit les preuves du hold-up électoral.

La coalition Wallu Sénégal ne digère toujours pas sa défaite proclamée par la mouvance présidentielle lors des élections législatives dans le département de Pikine. Pour Cheikh Dieng et ses camarades, « la compilation de tous les résultats dans le département a permis de constater une large victoire de la coalition Wallu Sénégal lors des élections du 23 Janvier dernier, avec un écart de 2.000 voix ».



À cet effet, la coalition Wallu Sénégal exige de la cour d’Appel de Dakar de vider ce dossier et de ne rendre que la justice. « Le truquage des processus électoraux et des résultats des votes au Sénégal apparaît comme une constante des pratiques du régime de Macky Sall. L’exemple des fraudes massives constatées et documentées dans la ville de Pikine lors des récentes élections communales et départementales est une autre illustration du manque de transparence.



Une telle attitude, dans un contexte de mal gouvernance caractérisée par de mauvais choix économiques, une corruption endémique responsable de graves déficits budgétaires qu’un contexte international de crises sanitaires et géopolitiques continue de détériorer, fait peser de lourdes menaces sur la paix au Sénégal. C’est pourquoi, la Grande Coalition Wallu Sénégal demande à la Cour d’Appel de Dakar de vider ce dossier et de dire le droit en dehors de toute pression politique », invite Cheikh Dieng et compagnie...