Décret d’avancement dans la Police : les commissaires Abdoul Wahabou Sall et Mame Seydou Ndour nommés au grade de contrôleur général de la Police

Des avancements ont été notés dans la Police nationale. Les Commissaires Abdoul Wahabou Sall, actuel directeur des ressources humaines de la police et Mame Seydou Ndour actuel directeur de la police de l'air et des frontières (Dpaf) ont été nommés selon des informations de Dakaractu par le Chef de l’Etat Macky Sall au grade de contrôleur général de la Police nationale. Le Commissaire de Police divisionnaire de Classe exceptionnelle, Abdoul Wahabou Sall était le Directeur de la Sécurité publique de 2014 jusqu’en 2019. Il avait avant ce poste occupé celui de commandant du corps urbain de Dakar qu'il a dirigé d'une main de maître.

Le Commissaire Mame Seydou Ndour a été lui surtout connu avec son passage à la tête de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).

Le corps des commissaires de Police est doté de deux grades hors hiérarchie dénommés Inspecteur général de Police et Contrôleur général de Police dont les indices de rémunération, les avantages, les privilèges, les prérogatives et les conditions de promotion sont fixés par décret. Pour être nommé au grade de Contrôleur général de Police, il faut être Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle ou être Commissaire divisionnaire âgé de cinquante (50) ans au moins et ayant accompli deux années d’ancienneté au minimum, dans le grade.