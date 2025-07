Déclaration de Ousmane Sonko : L’APR y voit « une incompétence chronique et une impuissance à impulser une action gouvernementale efficace et performante »

Le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance Pour la République s’est réuni ce mardi et a pris acte du verdict prononcé par la Cour suprême qui, selon elle, « condamne définitivement Ousmane Sonko pour le délit de diffamation à l’encontre de son camarade Mame Mbaye Niang, ancien ministre. »



Dans son communiqué, le secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République a estimé que le chef de Parti du Pastef s’est encore livré « à ses habitudes puériles et a étalé une nouvelle fois son manque de culture d’État et de retenue à travers un live sur les réseaux sociaux, dans lequel il a ridiculisé le Président de la République, outragé les magistrats et menacé les citoyens qui auraient commis le tort d’avoir un avis contraire au sien. »

L’APR dénonce « une clochardisation des institutions par le parti Pastef et la manière avec laquelle le Premier ministre s'emploie à abaisser les magistrats, en violation de la tradition sacrée de séparation des pouvoirs et de nos us et coutumes républicains. »



De surcroît, ajoute l’APR, « le Premier ministre tente de masquer son incompétence chronique et son incapacité clinique par l’injure, la calomnie et l’outrance verbale. » Face aux difficultés qui assaillent les populations dans leur quotidien, aux finances publiques exsangues, à l’isolement diplomatique du Sénégal, au chômage endémique et à la perte du pouvoir d’achat des ménages, « Ousmane Sonko se complaît dans une posture irresponsable faite de médisance et de contre-vérités à propos de la gestion antérieure.



Tout se passe comme si le fumeux "projet" se réduisait aux attaques contre le Président Macky Sall et son régime, Sonko oubliant que l'attente des Sénégalais n'est pas la rumination du passé de ses turpitudes, mais la satisfaction du minimum vital pour les Sénégalais », a expliqué le parti de l’opposition dans son communiqué en rappelant qu’il « a laissé un pays stable dont les signaux économiques étaient au vert et dont la réputation à l’extérieur était solide. »



L’APR de poursuivre qu’à cause de « son impuissance à impulser une action gouvernementale efficace et performante, il est devenu manifeste aux yeux du Peuple sénégalais, qu’Ousmane Sonko invente un nouveau concept en politique : « l’opposition au pouvoir remplaçant ainsi, l’action par le bavardage inutile et le résultat par la complainte. »



Selon le parti de Macky Sall, « les Sénégalais attendent d'un Premier ministre digne de ce nom, des solutions et non des éructations, le long des discours d'impuissance... »