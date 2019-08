Décès de deux détenus à la chambre 11 de Rebeuss : Les détails de l’autopsie...

L’autopsie effectuée par le Docteur Ibou Thiam de l’hôpital Aristide Le Dantec donne les causes de la mort des détenus de la chambre 11 de Rebeuss après que le ventilateur ait produit des étincelles.

Selon les résultats de l’autopsie, Cheikh Ndiaye a eu des lésions de brûlures électriques au niveau de l’épaule gauche et du poignet gauche. Congestion généralisée et intense des viscères. Il est décédé à la suite d’un arrêt cardio-circulatoire par électrocution.



Quant à Babacar Mané, il a eu une lésion de brûlure électrique au niveau de l’épaule droite. Congestion généralisée et intense des viscères, secondaire à une défaillance cardio-circulatoire brutale.

Il est décédé à la suite d’une électrocution.