Décès de Tanor Dieng : « C’était un homme de paix, pieux et amoureux du Sénégal » (Aliou Dia)

À l’annonce du décès du président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aliou Dia, lui même membre du Hctt, s’est rendu au domicile du défunt Ousmane Tanor Dieng. Ému et à la fois surpris, il a fait un témoignage émouvant à l’endroit du défunt.

« Ousmane Tanor Dieng était un homme de paix, un homme pieux et amoureux du Sénégal. Sa mort n’est pas seulement une perte pour le parti socialiste, mais une perte pour toute la nation sénégalaise. Qu’Allah lui accorde son pardon », a-t-il soutenu avant de présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée et la nation sénégalaise.