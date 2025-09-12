Décès de Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké : Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

À la suite du rappel à Dieu du khalife de Darou Khoudoss, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a présenté ses condoléances au khalife des mourides et à sa famille. Dans un post sur X , il a prié pour le repos de l’âme du défunt.
« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss. Je présente mes condoléances attristées au khalife général des mourides, à sa famille et à toute la communauté.
Qu’Allah l’accueille en son paradis et perpétue son œuvre », a-t-il écrit sur X (ex Twitter).
