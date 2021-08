Décès de Mamadou Diop : Rufisque perd son « Laye Diaw »

Le plus grand reporter de football de la vieille ville s'est éteint ce 11 Août 2021. Natif de Vélingara (il est né le 24 décembre 1956), Mamadou Diop alias Laye Diaw a été atteint de handicap ( polio), dès son bas âge.



Accompagnant sa mère à Rufisque pour des vacances, c'est finalement ici qu'il fit ses études primaires.

Passionné de sport malgré son handicap, il aimait se rendre dans les terrains vagues pour imiter des reportages de Laye Diaw. D'où plus tard son surnom.

Il a pratiquement reporté toutes les finales de Navétanes. Mais aussi la fameuse finale des Saltigué de Rufisque en 1977.



Il aura couvert des coupes d'Afrique de football mais aussi accompagné des équipes Rufisquoises en campagne africaine. Laye a retransmis toutes les disciplines sportives tenues à Rufisque.



Membre fondateur de la radio Jokko FM, il animait avec brio les émissions sportives de cette radio.

Agent municipal, très malade, il est parti à la retraite depuis 6 ans. Il laisse derrière lui une veuve et trois filles.



L'Enterrement est prévu à Dangou, Rufisque...