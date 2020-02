Décès de Lamine KOITA : Les organisations de droit de l’Homme exigent que les coupables soient arrêtés et traduits devant la justice.

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) et Amnesty International Sénégal ont été informées du décès de Lamine KOITA survenu le 10 février 2020 suite à son interpellation par des agents du commissariat de police de Fatick.





Le défunt faisait partie d’un groupe de jeunes suspectés par la police de faire usage de chanvre indien. Selon des témoignages concordants et circonstanciés, la victime aurait été conduite à la plage par les policiers qui l’ont battu jusqu’à ce qu’il vomisse du sang. Il a été par la suite transporté à l’hôpital régional où il a succombé à ses blessures.





Nos organisations exigent qu’une enquête impartiale et indépendante soit diligentée afin que la lumière soit faite sur ce décès et que les éventuels présumés coupables soient arrêtés et traduits devant la justice.







Ont signé :







Assane Dioma Ndiaye - LSDH



Sadikh Niasse – RADDHO



Seydi Gassama, Amnesty International Sénégal