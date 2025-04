Décès de Jorge Mario Bergoglio : Qui deviendra le 267e Pape de l’église catholique ?

Pietro Parolin, Italien et secrétaire d’Etat numéro 2 du Vatican. Âgé de 70 ans, il est considéré comme un homme de compromis. Avec une expérience avérée dans le domaine de la diplomatie, Parolin est jugé parfois trop effacé. Membre du Conseil des cardinaux, parfait connaisseur des dossiers, il a eu un rôle clé dans la signature en 2018 d’un accord historique entre le Saint-Siège et la Chine sur les nominations d’évêques.





Un autre Italien, Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne depuis 2022. Âgé de 69 ans, il est un progressiste connu pour son engagement social envers les migrants et les personnes homosexuelles. Membre de la communauté romaine de Sant’Egidio, le canal officieux de la diplomatie du Saint-Siège, il a été médiateur au Mozambique et émissaire spécial du pape François pour la paix en Ukraine.







Le Français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Président de la Conférence des évêques de France, cet homme âgé de 66 ans est connu comme un défenseur de la fraternité interculturelle. Il est aussi sensible aux questions migratoires et inter-religieuses.







Aussi, Peter Erdö, archevêque de Budapest. Un intellectuel austère parlant sept langues est apprécié pour son expertise théologique et son ouverture aux autres religions et fervent défenseur du dialogue avec les chrétiens orthodoxes, il accorde aussi une attention particulière à la communauté juive mais on lui a reproché son silence face aux dérives antidémocratiques du gouvernement de Viktor Orban, alors que l’Eglise hongroise a au contraire salué ses initiatives pour rénover les lieux de culte et re-christianiser les écoles au nom de la défense de la chrétienté en Europe. Il est aussi perçu comme un candidat de compromis.







L’un des cardinaux africains les plus influents, notamment, Peter Turkson (Ghana). Mgr Turkson, âgé de 76 ans a souvent été présenté parmi les favoris pour devenir le premier pape noir de l’Église. Le fait qu’il soit originaire des régions les plus dynamiques pour l’Église a de quoi renforcer sa position. Il parle six langues et s’est rendu à plusieurs reprises au Forum économique mondial de Davos pour alerter les chefs d’entreprise des dérives de l’économie libérale.







Un autre africain, Fridolin Ambongo de la République démocratique du Congo. Il demeure une voix puissante du mouvement pour la paix en République démocratique du Congo, un pays meurtri par des décennies de violences, Fridolin Ambongo pourrait rassembler sur son nom des votes de cardinaux jugés conservateurs.







Il avait en effet joint sa voix aux protestations soulevées par la publication en décembre 2023 par le Vatican du document « Fiducia supplicans ». Archevêque de Kinshasa depuis 2018 et cardinal depuis 2019, il était aussi membre du « C9 », le conseil des neuf cardinaux chargés de conseiller le pape sur la réforme de l’Eglise.







Mgr Prevost, le préfet du puissant Dicastère des évêques, chargé de nommer les évêques du monde entier fait également partie de ceux qui sont pressentis.