Décès d’Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye : L'église catholique témoigne son engagement et sa fidélité...

Eugénie Rokhaya Aw, ancienne directrice du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de Dakar, journaliste catholique engagée, est décédée à l’âge de 70 ans, dimanche, des suites d’une maladie. L’église catholique présente ses condoléances à la famille.

« Eugénie, tu as particulièrement la reconnaissance de ton époux, avoir été au quotidien pour lui et pour tout ce qui se passait sous ton toit... Tu laisses un grand vide dans ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connue et appréciée… Mais pour mieux

surmonter l'épreuve, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Tout le monde est là. Au nom de mes confrères qui sont présents, au nom de l'archevêque Benjamin Ndiaye. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage... », a déclaré l’Abbé chargé de diriger la messe.



Il terminera par dire que seule la femme qui craint le seigneur mérite les louanges.