Il se nomme Mamadou Diop et il est un ami intime du défunt, Me Alioune Badara Cissé qu'il confie avoir accompagné partout à travers le monde. Trouvé ce 30 août, à la maison mortuaire, sise à la cité ISRA à Bel Air, Mamadou Diop s'est assigné la mission d'accomplir les dernières volontés de son défunt ami en accueillant les personnes qui viennent un peu partout pour présenter leurs condoléances.



"Badou me disait en de pareilles circonstances de bien accueillir les gens qui viendront à ses obsèques comme si c'était lui en personne", a expliqué Mamadou Diop. Il est notamment revenu sur des anecdotes vécues témoignant de l'humilité du défunt médiateur de la République...