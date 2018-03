De nouveaux horaires pour la Ligue des Champions

Lors de l'adoption de cette réforme en décembre 2016, l'Union européenne de football (UEFA) avait choisi 19h00 et 21h00 comme horaires.



Finalement, un espace de 20 minutes a été jugé préférable. Il est identique à celui d'application lors des rencontres de l'Europa League. Celles-ci se jouent les jeudis à 19h00 et 21h05.



La compétition proprement dite de la Ligue des Champions n'est pas modifiée. Trente-deux équipes seront réparties dans la phase de groupes dans huit poules de quatre.



En revanche, les règles de qualification ont évolué. Vingt-six équipes rejoindront directement la phase de poules dont les lauréats de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Désormais, les quatre meilleurs championnats (Espagne, Allemagne, Angleterre et Italie) disposeront de quatre équipes dans cette phase de poules. La Belgique aura toujours un qualifié direct (le champion). Il n'y aura que six équipes qui rejoindront la Ligue des Champions via les qualifications (voie des champions et voie de la Ligue).



Les équipes éliminées en barrage de la Ligue des champions seront directement versés en phase de groupes de l'Europa League. Les équipes éliminées dans la voie des champions entre le tour préliminaire et le troisième tour de qualification se verront offrir une seconde chance de concourir au niveau européen en se retrouvant dans la nouvelle voie des champions des qualifications de l'Europa League.