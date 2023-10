Darou Khoudouss-Mboro : Des agriculteurs et des jeunes en colère contre les ICS bloquent la circulation et brûlent des pneus, 11 personnes interpellées

Des propriétaires de champs très remontés contre les industries chimiques du Sénégal (ICS) ont décidé de bloquer certains axes routiers ou passent les camions de transport de phosphate et autres produits de ladite entreprise basée à Mboro (Tivaouane). Accompagnés de jeunes, ces derniers ont brûlé également des pneus et saccagé un bus appartement aux ICS. Les pandores se sont opposés aux manifestants pour éviter le pire et 11 personnes ont été interpellées. En effet, il y a deux mois de cela, ces agriculteurs ont été victimes d'une fuite de gaz qui a presque détruit toutes les récoltes . Seulement, le retard noté par l'entreprise pour dédommager ces populations a finalement suscité la colère des impactés. Cependant, les responsables des ICS et les représentants des agriculteurs comptent reprendre les négociations pour répondre aux attentes des victimes.