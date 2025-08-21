Dangote Cement : l'entreprise remet des clés de camions à ses partenaires-distributeurs et reçoit le trophée de WALLY-DAAN FC

Dans le cadre du programme Customers Trucks Empowerment Scheme (CTES), Dangote Cement Sénégal a initié ce jeudi 21 août 2025 une cérémonie symbolique de remise de clés des camions à ses fidèles partenaires-distributeurs.

"Ce moment est à la fois un symbole et une concrétisation de notre engagement commun : c'est-à-dire, soutenir nos distributeurs, renforcer leurs capacités logistiques, et ainsi contribuer au développement économique et social de la région de Thiès. Ce moment et cette cérémonie sont d'autant plus importants que DANGOTE CEMENT SENEGAL boucle cette année, les dix ans de son entrée en production. C’est grâce à nos distributeurs avec qui nous travaillons depuis une décennie que nous tenons debout sur le marché et que notre produit, le ciment DANGOTE, reste accessible et apprécié par les consommateurs. Mais par-delà la production, nous célébrons aujourd’hui dix ans de collaboration. Dans cet esprit, nous sommes continuellement à la recherche de solutions, de méthodes et de mécanismes afin d'accompagner davantage nos partenaires-distributeurs", a déclaré le directeur général, Ousmane Diagne.

Poursuivant, M. Diagne a ajouté : "Cette remise symbolique de clés à une première cohorte de partenaires-distributeurs, récompense l'esprit de fidélité et d'engagement. Et c'est la raison pour laquelle DANGOTE CEMENT SENEGAL est très heureux et fier d'avoir concrétisé le Customers Trucks Empowerment Scheme (CTES). Au-delà de son efficacité opérationnelle, ce dispositif illustre notre philosophie : c'est à dire, bâtir des partenariats durables et responsables qui profitent à tous les acteurs de l’écosystème (distributeurs, clients, et communautés locales). Le CTES s’inscrit dans cette logique, en permettant d’alléger l’effort d’investissement des distributeurs et d’ouvrir des perspectives de croissance partagée autour de notre marque et de notre présence sur le marché."

Dans la foulée, l'équipe thiessoise de football, WALLY-DAAN FC, sponsorisée par DANGOTE CEMENT SENEGAL, était également venue présenter le trophée de la Coupe de la Ligue, remportée cette année par sa formation junior. "Il faut aussi rappeler que le club présidé par M. Algaphe Diagne s'est classé 5e lors de sa première participation en Ligue 1. Une très belle performance! Voilà donc un autre exemple de partenariat gagnant-gagnant que DANGOTE a instauré ici avec les acteurs impactés par ses activités, et même au-delà. Permettez-moi de vous raconter, en quelques mots, la genèse de l'histoire de notre partenariat avec WALLY-DAAN FC. En 2024, nous avons accueilli, à l'usine, son Président, Algaphe Diagne, qui nous a exposé son ambitieux projet : faire grandir le football dans la région de Thiès, mobiliser les jeunes autour d’un objectif commun et ainsi valoriser leur potentiel. Notre réponse a été immédiate et déterminée : DANGOTE CEMENT SENEGAL est prêt à faire de ce rêve une réalité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat avec WALLY-DAAN FC et même d’envisager des challenges encore plus ambitieux. Nous songeons, par exemple, au développement d’un centre de formation intégré afin d'occuper la jeunesse et d'offrir de nouvelles perspectives à ceux qui croient en leurs rêves de réussir dans le football", a-t-il souligné.

" DANGOTE CEMENT SENEGAL réaffirme son engagement à continuer d’investir, d’innover et de travailler, main dans la main, avec l'ensemble de ses partenaires, les distributeurs et les communautés locales, afin de construire un écosystème plus robuste, plus inclusif, plus prospère, et plus durable pour Thiès et pour l’ensemble du Sénégal", a-t-il conclu.

À rappeler que les partenaires se sont tous félicités de cette initiative. Du côté de l'Asc WALLY-DAAN FC, le président Algaphe Diagne a salué l'engagement et la détermination de la direction de DANGOTE CEMENT SENEGAL à booster davantage cette équipe via le sponsoring...