Dangote Cement : l'entreprise remet des clés de camions à ses partenaires-distributeurs et reçoit le trophée de WALLY-DAAN FC


Dans le cadre du programme Customers Trucks Empowerment Scheme (CTES), Dangote Cement Sénégal a initié ce jeudi 21 août 2025 une cérémonie symbolique de remise de clés des camions à ses fidèles partenaires-distributeurs.
 
"Ce moment est à la fois un symbole et une concrétisation de notre engagement commun : c'est-à-dire, soutenir nos distributeurs, renforcer leurs capacités logistiques, et ainsi contribuer au développement économique et social de la région de Thiès. Ce moment et cette cérémonie sont d'autant plus importants que DANGOTE CEMENT SENEGAL boucle cette année, les dix ans de son entrée en production. C’est grâce à nos distributeurs avec qui nous travaillons depuis une décennie que nous tenons debout sur le marché et que notre produit, le ciment DANGOTE, reste accessible et apprécié par les consommateurs. Mais par-delà la production, nous célébrons aujourd’hui dix ans de collaboration. Dans cet esprit, nous sommes continuellement à la recherche de solutions, de méthodes et de mécanismes afin d'accompagner davantage nos partenaires-distributeurs", a déclaré le directeur général, Ousmane Diagne.
 
Poursuivant, M. Diagne a ajouté :    "Cette remise symbolique de clés à une première cohorte de partenaires-distributeurs, récompense l'esprit de fidélité et d'engagement. Et c'est la raison pour laquelle DANGOTE CEMENT SENEGAL est très heureux et fier d'avoir concrétisé le Customers Trucks Empowerment Scheme (CTES).  Au-delà de son efficacité opérationnelle, ce dispositif illustre notre philosophie : c'est à dire, bâtir des partenariats durables et responsables qui profitent à tous les acteurs de l’écosystème (distributeurs, clients, et communautés locales). Le CTES s’inscrit dans cette logique, en permettant d’alléger l’effort d’investissement des distributeurs et d’ouvrir des perspectives de croissance partagée autour de notre marque et de notre présence sur le marché."
 
Dans la foulée, l'équipe thiessoise de football, WALLY-DAAN FC, sponsorisée par DANGOTE CEMENT SENEGAL, était également venue présenter le trophée de la Coupe de la Ligue, remportée cette année par sa formation junior. "Il faut aussi rappeler que le club présidé par M. Algaphe Diagne s'est classé 5e lors de sa première participation en Ligue 1. Une très belle performance! Voilà donc un autre exemple de partenariat gagnant-gagnant que DANGOTE a instauré ici avec les acteurs impactés par ses activités, et même au-delà. Permettez-moi de vous raconter, en quelques mots, la genèse de l'histoire de notre partenariat avec WALLY-DAAN FC. En 2024, nous avons accueilli, à l'usine, son Président, Algaphe Diagne, qui nous a exposé son ambitieux projet : faire grandir le football dans la région de Thiès, mobiliser les jeunes autour d’un objectif commun et ainsi valoriser leur potentiel. Notre réponse a été immédiate et déterminée : DANGOTE CEMENT SENEGAL est prêt à faire de ce rêve une réalité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat avec WALLY-DAAN FC et même d’envisager des challenges encore plus ambitieux. Nous songeons, par exemple, au développement d’un centre de formation intégré afin d'occuper la jeunesse et d'offrir de nouvelles perspectives à ceux qui croient en leurs rêves de réussir dans le football", a-t-il souligné.
 
" DANGOTE CEMENT SENEGAL réaffirme son engagement à continuer d’investir, d’innover et de travailler, main dans la main, avec l'ensemble de ses partenaires, les distributeurs et les communautés locales, afin de construire un écosystème plus robuste, plus inclusif, plus prospère, et plus durable pour Thiès et pour l’ensemble du Sénégal", a-t-il conclu.
 
À rappeler que les partenaires se sont tous félicités de cette initiative. Du côté de l'Asc WALLY-DAAN FC, le président Algaphe Diagne a salué l'engagement  et la détermination de la direction de DANGOTE CEMENT SENEGAL à  booster davantage cette équipe via le sponsoring...
Autres articles
Jeudi 21 Août 2025
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Don de sang : Coris Bank International mobilise employés et clients pour sauver des vies

Don de sang : Coris Bank International mobilise employés et clients pour sauver des vies - 21/08/2025

Fatick : trois trafiquants arrêtés, 25 sachets de chanvre indien saisis

Fatick : trois trafiquants arrêtés, 25 sachets de chanvre indien saisis - 21/08/2025

Diamaguène Sicap Mbao : une femme piège son petit ami et le livre à une bande armée

Diamaguène Sicap Mbao : une femme piège son petit ami et le livre à une bande armée - 21/08/2025

Gamou 2025 - Folklore et comportements inappropriés : Les fermes mises en garde à Ndiassane

Gamou 2025 - Folklore et comportements inappropriés : Les fermes mises en garde à Ndiassane - 21/08/2025

Diass – Avortement clandestin : une lycéenne de 23 ans face à la justice après les menaces supposées de son amant

Diass – Avortement clandestin : une lycéenne de 23 ans face à la justice après les menaces supposées de son amant - 20/08/2025

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall charge l’ASER et le DG d'AEE Power EPC

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall charge l’ASER et le DG d'AEE Power EPC - 19/08/2025

DAROU RAHMANE – Le bassin de Pofdi déborde/ Les maraîchers noyés dans la détresse et leurs champs aussi…

DAROU RAHMANE – Le bassin de Pofdi déborde/ Les maraîchers noyés dans la détresse et leurs champs aussi… - 19/08/2025

Migration irrégulière – 31 candidats arrêtés à Saly par la Brigade de Recherches de Mbour

Migration irrégulière – 31 candidats arrêtés à Saly par la Brigade de Recherches de Mbour - 19/08/2025

Agression de la défunte mareyeuse Ndoumbé Ndiaye : Les mareyeurs de Thiès expriment leurs vives préoccupations et réclament...

Agression de la défunte mareyeuse Ndoumbé Ndiaye : Les mareyeurs de Thiès expriment leurs vives préoccupations et réclament... - 18/08/2025

Ngoundiane- licenciement d’une soixantaine de travailleurs de l’entreprise TALIX MINES: le député Mbaye Dione adresse des questions écrites au Ministre Abass Fall

Ngoundiane- licenciement d’une soixantaine de travailleurs de l’entreprise TALIX MINES: le député Mbaye Dione adresse des questions écrites au Ministre Abass Fall - 18/08/2025

Guédiawaye : trois vies fauchées par les flots en quelques heures

Guédiawaye : trois vies fauchées par les flots en quelques heures - 18/08/2025

Insécurité à Thiès - le cri du cœur de Me Habib Vitin : « arrêtons d'instrumentaliser la douleur des gens ».

Insécurité à Thiès - le cri du cœur de Me Habib Vitin : « arrêtons d'instrumentaliser la douleur des gens ». - 17/08/2025

Emprisonnement de Badara Gadiaga: « Ce qui est en jeu, c’est la défense de l’État de droit et de la démocratie », (Famille à Paris )

Emprisonnement de Badara Gadiaga: « Ce qui est en jeu, c’est la défense de l’État de droit et de la démocratie », (Famille à Paris ) - 17/08/2025

Masse salariale de l'État : 724,1 milliards de FCFA au 2e trimestre 2025

Masse salariale de l'État : 724,1 milliards de FCFA au 2e trimestre 2025 - 17/08/2025

MAGAL 2025 – « Touba ne profite pas assez de l’événement », Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Bassirou Khabane tire la sonnette d’alarme

MAGAL 2025 – « Touba ne profite pas assez de l’événement », Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Bassirou Khabane tire la sonnette d’alarme - 16/08/2025

[REPORTAGE] Quand la mer avance et les déchets s’accumulent : Thiaroye sur Mer face à une catastrophe annoncée

[REPORTAGE] Quand la mer avance et les déchets s’accumulent : Thiaroye sur Mer face à une catastrophe annoncée - 15/08/2025

Grand Magal de Touba : Dakar Dem Dikk organise le retour des pèlerins à partir de ce jeudi

Grand Magal de Touba : Dakar Dem Dikk organise le retour des pèlerins à partir de ce jeudi - 14/08/2025

Agriculture : Baisse notable de la production arachidière et céréalière au Sénégal

Agriculture : Baisse notable de la production arachidière et céréalière au Sénégal - 12/08/2025

Hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en juillet 2025

Hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en juillet 2025 - 12/08/2025

Destruction de biens appartenant à autrui : Plusieurs agents de la mairie de Ziguinchor arrêtés

Destruction de biens appartenant à autrui : Plusieurs agents de la mairie de Ziguinchor arrêtés - 12/08/2025

Magal 2025: Senelec déploie un dispositif exceptionnel dans la ville Sainte

Magal 2025: Senelec déploie un dispositif exceptionnel dans la ville Sainte - 12/08/2025

Ce que l'on sait des dizaines d'arrestations de militaires au Mali

Ce que l'on sait des dizaines d'arrestations de militaires au Mali - 11/08/2025

Magal 2025/Dianatou -

Magal 2025/Dianatou - " Dakou Nãk": Serigne Saliou Thione et les Thiantacoune mobilisent - 10/08/2025

Thiès: L’AIDSN se dote d'un nouveau siège

Thiès: L’AIDSN se dote d'un nouveau siège - 10/08/2025

À Berkeley, l’excellence scolaire se réinvente : Un modèle innovant pour réduire les cycles, allier sciences et bilinguisme, et réussir à 100 % au Bac

À Berkeley, l’excellence scolaire se réinvente : Un modèle innovant pour réduire les cycles, allier sciences et bilinguisme, et réussir à 100 % au Bac - 10/08/2025

Sécurité routière du Magal : l’ACMS mobilise ses motards et distribue 1 000 casques aux pèlerins

Sécurité routière du Magal : l’ACMS mobilise ses motards et distribue 1 000 casques aux pèlerins - 10/08/2025

Les Oliviers en guerre contre la mendicité des enfants : « la honte nationale qui brûle nos consciences » (Dr Khalia Haidara)

Les Oliviers en guerre contre la mendicité des enfants : « la honte nationale qui brûle nos consciences » (Dr Khalia Haidara) - 10/08/2025

Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes

Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes - 09/08/2025

Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour

Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour - 09/08/2025

Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs…

Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs… - 09/08/2025

RSS Syndication