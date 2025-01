Dakar prend la route de la Sécurité : Le projet BRT met les écoles à l'abri du danger

La sécurité des écoliers devient enfin une priorité dans le cadre du déploiement du projet Bus Rapid Transit (BRT). En signant une convention de partenariat entre le CETUD et l'ASP ce mercredi 29 janvier, les autorités sénégalaises lancent le projet pilote "Écoles Sûres dans l'Environnement du BRT", une initiative qui pourrait bien transformer la sécurité routière autour des établissements scolaires. Dans une zone à haut risque où les écoles sont souvent surplombées par l’intensification du trafic et la complexité des nouvelles infrastructures, l’heure est à l’action immédiate pour protéger nos enfants.

Le projet vise à sécuriser les traversées des élèves et à réduire drastiquement les risques d'accidents sur les 48 établissements scolaires de Dakar et Guédiawaye. Avec l’implantation de 100 agents de proximité, formés en janvier 2025, ce dispositif s’attaque directement aux causes de l’insécurité : passages piétons mal sécurisés, comportements imprudents des conducteurs, et la montée en puissance du trafic. Une mission de sensibilisation massive sera aussi menée auprès des élèves, enseignants et parents pour encourager des comportements responsables.

Ce projet ambitieux repose sur une collaboration entre plusieurs acteurs clés – CETUD, ASP, ministères, et même la Banque Mondiale, et fait partie d’une démarche plus large pour répondre aux défis de la mobilité durable dans la capitale. En concrétisant cette initiative, l’État du Sénégal montre son engagement fort à garantir un avenir sécurisé à ses enfants tout en modernisant son réseau de transport public, dans le cadre de l’Agenda 2050.