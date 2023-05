Dakar : Le gouverneur interdit la circulation de motocyclettes et cyclomoteurs ce mardi de 06h du matin à minuit

Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le Département de Dakar le mardi 16 mai 2023, de 06h du matin à minuit.



Toutefois, les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires ne sont pas concernées. Une dérogation peut être accordée par le préfet du département de Dakar, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient.



A noter que « tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur » lit-on dans le communiqué.