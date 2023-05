Dakar: La circulation des motocyclettes et cyclomoteurs, interdite ce lundi de 06h à minuit (gouverneur)

Après l’interdiction de la vente de carburant, intervient celle de la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs. Elle concerne le département de Dakar ce lundi 08 mai 2023, de 06h du matin à minuit.



Le gouverneur de Dakar informe que les dispositions de cet arrêté, excluent les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires.



Le gouverneur de Dakar informe toutefois qu’une dérogation peut être accordée par le préfet du département de Dakar, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient.