Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa


Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa
La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a mis fin aux agissements de deux individus impliqués dans une vaste escroquerie au visa, mêlant association de malfaiteurs, faux et usage de faux.
 
Tout est parti d’une plainte déposée par une victime à qui les escrocs avaient soutiré 1 650 000 FCFA en contrepartie d’un prétendu visa français. Après avoir encaissé la somme, l’un des suspects a remis à la victime un faux visa, détaché du passeport, déclenchant ainsi l’affaire.
 
Lors de son audition, le premier mis en cause a reconnu avoir gardé 500 000 FCFA pour lui et transféré le reste, soit 1 150 000 FCFA, à son complice – sans toutefois en apporter la moindre preuve. Une fouille effectuée à son domicile a permis de découvrir des stickers de faux visas, des extraits de naissance falsifiés et divers documents frauduleux. Le suspect a expliqué qu’il s’approvisionnait auprès de complices qui vendaient les faux documents : 10 000 FCFA pour un sticker de visa, 1 000 FCFA pour un extrait de naissance falsifié.
 
L’enquête a ensuite conduit à l’arrestation de son acolyte à Guédiawaye. Tous deux ont été placés en garde à vue, puis déférés devant le procureur près du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.
 
Autres articles
Lundi 18 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65)

Afrobasket 2025 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quarts de finale (78 à 65) - 18/08/2025

Vol Paris-Dakar d'Air France : une passagère agitée contraint l’avion à faire demi-tour, ce samedi

Vol Paris-Dakar d'Air France : une passagère agitée contraint l’avion à faire demi-tour, ce samedi - 18/08/2025

Assemblée nationale : Ouverture de la session extraordinaire 2025 centrée sur la déclaration de patrimoine , les lanceurs d’alerte , la lutte contre la corruption et la transparence

Assemblée nationale : Ouverture de la session extraordinaire 2025 centrée sur la déclaration de patrimoine , les lanceurs d’alerte , la lutte contre la corruption et la transparence - 18/08/2025

Tambacounda frappée par l’hivernage : cinq morts en quelques jours, électrocution et noyade en tête

Tambacounda frappée par l’hivernage : cinq morts en quelques jours, électrocution et noyade en tête - 18/08/2025

Tivaouane : neuf malfaiteurs encagoulés armés dévalisent l’usine Atlantique groupe industrie , un million de FCfa envolé en une nuit !

Tivaouane : neuf malfaiteurs encagoulés armés dévalisent l’usine Atlantique groupe industrie , un million de FCfa envolé en une nuit ! - 18/08/2025

Port de Bargny-Sendou : Mavamar Industries attaque Sénégal Minergy Port à la justice pour obstruction et retards

Port de Bargny-Sendou : Mavamar Industries attaque Sénégal Minergy Port à la justice pour obstruction et retards - 18/08/2025

Trafic de faux visas : la Dnlt démantèle un réseau tentaculaire reliant Dakar, Conakry et les États-Unis

Trafic de faux visas : la Dnlt démantèle un réseau tentaculaire reliant Dakar, Conakry et les États-Unis - 18/08/2025

Affaire Arcelor Mittal : les fantômes du passé rattrapés par la justice sénégalaise…trois dignitaires convoqués

Affaire Arcelor Mittal : les fantômes du passé rattrapés par la justice sénégalaise…trois dignitaires convoqués - 18/08/2025

Thiat lance « Poroze Bi », une charge contre le régime de Pastef

Thiat lance « Poroze Bi », une charge contre le régime de Pastef - 17/08/2025

Thiaroye : Après le passage des vagues destructrices, Le president Bassirou Diomaye Faye promet assainissement et restructuration urbaine

Thiaroye : Après le passage des vagues destructrices, Le president Bassirou Diomaye Faye promet assainissement et restructuration urbaine - 16/08/2025

Ngoundiane - Licenciés pour motif économique, des employés de Talix Mines menacent de bloquer les carrières

Ngoundiane - Licenciés pour motif économique, des employés de Talix Mines menacent de bloquer les carrières - 16/08/2025

AFROBASKET MASCULIN- Le Sénégal s’impose face au Mali grâce à un dernier quart-temps magistral (80 à 70)

AFROBASKET MASCULIN- Le Sénégal s’impose face au Mali grâce à un dernier quart-temps magistral (80 à 70) - 16/08/2025

Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux

Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux - 15/08/2025

TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés

TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés - 15/08/2025

Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024)

Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024) - 15/08/2025

Mali : une tentative de coup d’État déjouée !

Mali : une tentative de coup d’État déjouée ! - 15/08/2025

MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite

MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite - 14/08/2025

MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité

MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité - 14/08/2025

Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures

Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures - 14/08/2025

Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions !

Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions ! - 14/08/2025

Cérémonie Officielle du Grand Magal de Touba du jeudi 14 Août 2025

Cérémonie Officielle du Grand Magal de Touba du jeudi 14 Août 2025 - 14/08/2025

MAGAL 2025 – Un véhicule prend feu à proximité des tentes installées sur le côté opposé de la grande mosquée

MAGAL 2025 – Un véhicule prend feu à proximité des tentes installées sur le côté opposé de la grande mosquée - 14/08/2025

Nécrologie : Décès du journaliste de la RTS, Alassane Cissé

Nécrologie : Décès du journaliste de la RTS, Alassane Cissé - 13/08/2025

Serigne Touba : Secrets d'un sejour à Ndiarème

Serigne Touba : Secrets d'un sejour à Ndiarème - 13/08/2025

[DOCUMENTAIRE] Grande Mosquée de Touba : La vraie histoire

[DOCUMENTAIRE] Grande Mosquée de Touba : La vraie histoire - 13/08/2025

Grand Magal de Touba 2025 : Dakar Dem Dikk tire un bilan plus que satisfaisant avec plus de 28 000 voyageurs déjà convoyés vers la ville sainte

Grand Magal de Touba 2025 : Dakar Dem Dikk tire un bilan plus que satisfaisant avec plus de 28 000 voyageurs déjà convoyés vers la ville sainte - 13/08/2025

Couverture sécuritaire du Magal de Touba: 4606 éléments de police déployés, 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux parquets de Mbacké et Diourbel

Couverture sécuritaire du Magal de Touba: 4606 éléments de police déployés, 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux parquets de Mbacké et Diourbel - 12/08/2025

Affaire Lat Diop : La Chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt contre l’ancien ministre des sports

Affaire Lat Diop : La Chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt contre l’ancien ministre des sports - 12/08/2025

Afrobasket 2025/Hommes : Le Sénégal domine largement l’Ouganda (88-53) pour une entrée en matière tonitruante

Afrobasket 2025/Hommes : Le Sénégal domine largement l’Ouganda (88-53) pour une entrée en matière tonitruante - 12/08/2025

Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse

Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse - 12/08/2025

RSS Syndication