Dakar : Deux faussaires arrêtés dans une grosse escroquerie au visa

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a mis fin aux agissements de deux individus impliqués dans une vaste escroquerie au visa, mêlant association de malfaiteurs, faux et usage de faux.



Tout est parti d’une plainte déposée par une victime à qui les escrocs avaient soutiré 1 650 000 FCFA en contrepartie d’un prétendu visa français. Après avoir encaissé la somme, l’un des suspects a remis à la victime un faux visa, détaché du passeport, déclenchant ainsi l’affaire.



Lors de son audition, le premier mis en cause a reconnu avoir gardé 500 000 FCFA pour lui et transféré le reste, soit 1 150 000 FCFA, à son complice – sans toutefois en apporter la moindre preuve. Une fouille effectuée à son domicile a permis de découvrir des stickers de faux visas, des extraits de naissance falsifiés et divers documents frauduleux. Le suspect a expliqué qu’il s’approvisionnait auprès de complices qui vendaient les faux documents : 10 000 FCFA pour un sticker de visa, 1 000 FCFA pour un extrait de naissance falsifié.



L’enquête a ensuite conduit à l’arrestation de son acolyte à Guédiawaye. Tous deux ont été placés en garde à vue, puis déférés devant le procureur près du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

