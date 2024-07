Dahra Djoloff : Accusés de partager des épreuves corrigées de l'examen via WhatsApp, 8 candidats au Baccalauréat arrêtés

Cela s'est passé à Dahra Djolof. En effet ,la gendarmerie de la localité a mis la main sur 8 candidats au Baccalauréat . Ces derniers sont poursuivis pour avoir partagé des épreuves corrigées de l' examen à travers la création d 'un groupe WhatsApp", renseigne Malick Ndiaye le président du jury 1050 logé au lycée Ex CEM1 de Dahra



Par la suite les 8 candidats au Baccalauréat sont exclus.



Le président du jury 1050 du centre d' examen lycée ex CEM1 de Dahra Malick Ndiaye s'adressant à la presse ce vendredi d'expliquer comment les faits se sont déroulés,: << Le coordonnateur du jury a pris en flagrant délit un candidat qui recevait des épreuves corrigées à travers un portable connecté à l'internet. Il a informé le président du jury, qui à son tour s'est ouvert à la gendarmerie. Le mis en cause soumis aux interrogations a finalement avoué et a cité les autres membres du groupe qui ont été cueillis par les enquêteurs >> a déclaré le président du jury Mr Ndiaye. Ainsi, les 7 candidats appréhendés au jury 1050 sont exclus et conduits à la brigade de gendarmerie de Dahra. Du coup, les autorités éducatives ont appris qu'il s'agit d'un groupe WhatsApp codé et composé de plusieurs membres qui sont dans d'autres localités du pays. En somme les mis en cause n'ont pas révélé l'administrateur du groupe WhatsApp. Sur les 8 candidats arrêtés les 7 ont composé au jury 1050 du lycée Ex Cem1 de Dahra , un candidat était au jury 1047 du lycée Docteur Daouda Sow de Dahra .



A en croire nos sources, les 8 candidats sont tous placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Dahra où une enquête est ouverte pour arrêter le cerveau du groupe WhatsApp en question.



Le moins que l'on puisse dire, ce présumé cas de fraude au Baccalauréat alimente les discussions dans les lieux publics du Djioloff.



Zale Ndiaye( Linguère)