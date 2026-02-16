Autres articles
-
UCAD-Retour de parquet pour trois étudiants, un autre arrêté : le Collectif des amicales dénonce des arrestations « arbitraires » et exige la libération des étudiants
-
Assemblée nationale - L'immunité parlementaire de Farba Ngom levée : 108 députés votent pour, 21 contre…
-
Assemblée nationale - Levée d’immunité parlementaire : Farba Ngom brandit le saint Coran et « crache ses vérités »
-
Crise universitaire : « Il faut constater que le système LMD n’a pas réussi chez nous » (Pr Amsatou Sow Sidibé)
-
Un incendie s’est déclaré ce matin au ministère des Finances