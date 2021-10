DIOURBEL / Pape Modou Fall lance le concept 'Waajal Ubbite ekol bi' pour aider les élèves à bien démarrer l’année scolaire

En prélude à l'ouverture des classes, le leader politique Pape Modou Fall a initié une grande journée de nettoiement avec comme cibles principales les écoles de la commune de Diourbel. C’était ce samedi 9 octobre 2021. L’objectif étant de permettre aux élèves de démarrer la rentrée dans un environnement sain. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme '' Waajal Ubbite ekol bi''.

Le leader politique et par ailleurs Directeur de l’Emploi aura réuni, pour réussir son pari, des centaines de femmes et de jeunes issus de la coalition Jappo Thi Dëgg, des associations sportives, des parents d'élèves, des groupements féminins etc… Ainsi, aura-t-il réussi le pari de la mobilisation au niveau des écoles des différents quartiers de la commune de Diourbel. Dans la foulée, les salles de classes ont été toutes nettoyées en plus des opérations de désherbage, d'élagage des arbres, d'aménagement d'espaces verts et de peinture des façades de certaines institutions scolaires.

L’initiative jugée noble par les autorités de l’école visait, précisera le Directeur de l’Emploi, « à améliorer le cadre de vie et rendre fonctionnelles les écoles dès la rentrée scolaire ». Signalons que Pape Modou Fall avait choisi de déployer les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’il s’était fixés.

Les chefs d'établissement et les associations des parents d'élèves magnifieront cette belle initiative avant de saluer le concept mis en branle pour rendre effectif cet autre concept qu’est le « Ubi tey, Jang tey ».

Pape Modou Fall ne manquera pas de réitérer sa volonté d'accompagner le Ministre Dame Diop, mais encore le Chef de l'État Macky Sall « dans son ambition de bâtir une école de qualité, gage d'un progrès durable ».