DIOURBEL - Pape Modou Fall, Directeur de l’Emploi, offre un lot de matelas aux pensionnaires de la MAC de Diourbel et améliore leurs conditions de séjour

Le Directeur de l'Emploi a procédé, ce mardi 27 juin 2023, par le biais de ses collaborateurs, à un don de 200 matelas à la Maison d'arrêt et de Correction de Diourbel. Un acte de haute portée humanitaire consenti dans le cadre de la politique sociale 2023 initiée par le Leader de Dëgg Moo Woor et Coordonnateur national de la Coalition Républicaine Samm Sunu Rew, conformément aux instructions du Président Macky Sall.

Ce don permettra d'améliorer, très significativement, les conditions de vie de la communauté carcérale.



Très sensibles à ce geste, les adjudants chargés de la détention et du social ont magnifié, au nom de l'administration pénitentiaire, cette œuvre sociale qui vient, diront-ils, à point nommé. Ils remercieront vivement le Directeur de l'emploi Pape Modou Fall non sans lui souhaiter une réussite totale dans la mission qui lui est confiée.



Cet acte s’inscrit dans la continuité d’une série d’actions de bonne volonté perpétrées par celui que certains surnomment « l’espoir du Baol ». Il faut dire que Pape Modou Fall s'est beaucoup investi ces dernières années, pour accompagner les populations surtout les plus vulnérables. Déclarant son ferme engagement de toujours demeurer dans cette lancée qui lui permet de juguler les préoccupations des populations vulnérables, Pape Modou Fall promettra de mettre les bouchées doubles pour multiplier les initiatives nobles en vue d'accompagner toutes les franges de la population.