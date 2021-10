DGID : Le STAF exige l'annulation immédiate de l'affection arbitraire de leur Secrétaire général, le Pr Alassane Ba.

Le Syndicat des Travailleurs de l'Administration Fiscale (STAF) de la Direction Générale des Impôts et Domaines a fait face à la presse ce samedi 02 octobre 2021 pour dénoncer l'affectation arbitraire de leur Secrétaire Général, le professeur Alassane Ba.



À cet effet, il exige l'annulation immédiate de son affectation. Entre autres revendications, les syndicalistes demandent la mise en place d'un système équitable de rémunération, la gestion équitable des plans de carrière des agents sans discrimination de corps et enfin le maintien des acquis fonciers.



Désigné comme porte-parole du jour, Pierre Mathieu Dione, informaticien à la Direction Générale des Impôts et Domaines, trouve inadmissible qu'un inspecteur des impôts débutant fraîchement sorti de l'école gagne trois fois plus qu'un agent de hiérarchie A qui a fait plus de 20 ans de service. Pire, dénonce-t-il, des agents des impôts en position de stage ou en détachement, qui ne sont plus à la DGID, gagnent beaucoup plus que ceux présents toute hiérarchie confondue et parfois plus gradés dans la fonction publique ? "De plus, l'arrêté numéro 10012 du 14 juin 2017 portant organisation de la DGID est venu fermer toute possibilité de promotion aux non-inspecteurs des impôts. C'est inadmissible", dit l'informaticien.



Poursuivant son argumentaire, Pierre Mathieu Dione informe qu'ils ont tenté à maintes fois demandés à rencontrer le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo sans suite favorable. Conscient que ce combat est corporatiste, les syndicalistes invitent et le président de la République à prendre la question en main, car la hiérarchie du Ministère ne peut pas être juge et partie.



Sur ce, les fiscalistes demandent à rencontrer le Chef de l'État pour lui communiquer les bonnes informations et ce qui se passe réellement à la DGID. "Des fonctionnaires non-fiscalistes sont entrés et partis à la retraite de la DGID sans promotion. Des BAC+2 gagnent deux, trois fois et plus que des BAC+5,6, et même des Docteurs et sont parfois leurs chefs dans leur propre domaine et spécialités où ils ont plus duré et sont plus expérimentés. Il est temps d'y mettre fin", a révèle M. Dione.