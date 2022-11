Cumul de mandats : Birame Soulèye Diop sape-t-il la conception morale du Pastef ?

C’est un constat amer que les militants et sympathisants ont manifesté hier après le point de presse du maire de Thiès Nord qui dressait son bilan à mi-parcours au niveau de sa commune. Sans doute, une des sorties de l’ancien administrateur du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité les plus marquants pour les souteneurs du leader de Pastef Ousmane Sonko. Très présents sur les réseaux sociaux, beaucoup de militants se sont indignés des propos tenus par le député et maire de Thiès Nord sur la question relative au cumul de mandats. Pour la plupart d’entre eux, c’est en quelque sorte les fondements d’un projet que Birame Souleye Diop est en train de mettre en péril. « Cher Birame Soulèye Diop vous permettez, tout d’abord je vous vouais un respect à la limite irréprochable mais, aujourd’hui vous êtes carrément passé à côté de la plaque, votre discours fut Irresponsable, Irrespectueux et surtout avec une suffisance qui me pousse à vous rappeler que le combat pour la validation de votre victoire aux élections municipales passé à Thiès fut gagné non seulement par la détermination des Thiesois mais aussi surtout des réseaux sociaux aujourd’hui insignifiants pour vous », s’indigne Boully Galissa, un des pastéfiens qui représente le parti au niveau de la diaspora. Pour eux, le combat a réussi grâce aux réseaux sociaux donc, ils estiment qu’il est tout à fait logique et approprié, que ces mêmes militants sur les réseaux sociaux, puissent rappeler à l’ordre leurs dirigeants. La démission de l´un de ses postes est ainsi une exigence pour ces défenseurs du pastef car, c’est la volonté du parti et leur vision politique le Pastef n’acceptera jamais de cumul de mandats.





Il faut rappeler que le leader du Pastef, dans sa récente sortie, avait évoqué cette question du cumul de fonction. Ousmane Sonko avait, en réalité, précisé qu’en 2019, il en avait parlé. Partant d’un principe très simple, Ousmane Sonko avait noté, qu’en tant que candidat à l’élection 2019, il avait inscrit dans son programme que s’il est élu président de la République, il fera voter une loi à l’Assemblée nationale qui interdirait le cumul de fonctions. D’ailleurs, le leader du Pastef avait promis que cette disposition va figurer dans son programme de 2024. Cependant, trouvant qu’il n’a pas été élu, il considère que cela devrait se poser en terme de morale.





Les deux personnes qui sont concernés dans son parti dont l’un se trouve être le maire de Thiès Nord, Birame Soulèye Diop, a été appelé par Ousmane Sonko qui lui dit lors des investitures, qu’il sera investi. Pour Ousmane Sonko, c’était important pour gagner certaines localités dont Thiès, très stratégique. « Nous avions pensé que si nous mettions en avant ce leader qui a commencé à émerger et à s’imposer à Thiès, on pourrait gagner. Ce qui fut fait », avait estimé le leader de Pastef qui s’exprimait sur le choix de Birame Soulèye Diop. Cependant, Ousmane Sonko avait été clair sur ce sujet au sein de son parti : « Je ne peux pas vous l’imposer, mais si on gagne et que je devais faire un choix, je vous demanderai d’opter pour l’un ou l’autre », avait déclaré Ousmane Sonko qui avait considéré uniquement l’angle moral. Plus loin, Ousmane Sonko avait même évoqué que parmi les projets de loi que l’opposition compte déposer sur la table du président de l’Assemblée nationale, figure la question du cumul de fonctions.





Mais à quoi peut bien se préparer Birame Soulèye Diop, membre et pas n’importe lequel du Pastef en faisant dans le dilatoire sur cette question qui intéresse tant les pastefins ? Au cours de sa conférence de presse d'hier à Thiès, le chargé des structures et de la coordination du Conseil national du parti a haussé le ton sous l’indignation des militants.





« Moi, Birame Soulèye, il n’y a pas d’engagement ni autre chose pour dire que je ne le ferai pas. Mais le choix sera fait en temps voulu. Ce ne sera pas parce que des gens sur les réseaux sociaux vont me demander de le faire que je le ferai. Quand je suis parti à Thiès pour rencontrer les votants, personne ne nous a soutenu. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne votent pas. Si je décide de porter les deux mandats je vais le faire, si je décide d’opter pour l’un des mandats je le ferai aussi, mais personne ne me contraindra à faire un choix », avait lancé le maire de Thiès Nord. Mais pourquoi le député-maire maintient–il le suspens au sein du parti dont les militants s’impatientent à voir Birame Soulèye procéder au choix qu’aurait fait son mentor Sonko entre la mairie de Ziguinchor et l’Assemblée nationale?