Culture : Après 24 années d’absence, « le Festival des origines » renaît de ses cendres

Dans le cadre de la redynamisation de l'Association culturelle Aguène-Diambogne



(ACAD) et l'organisation du 4ème Festival des Origines Seereer-Joola, l'ACAD procède aujourd'hui au lancement officiel de ce festival des origines qui se tiendra le 05 juin 2023 à Ziguinchor, avec pour thème : paix, cohésion sociale et développement durable par la culture.







Ce festival qui a pour objectif de raffermir les liens de parenté entre sérère et diola, a été organisé pour la première fois à Fatick, en pays sérère, du 30 décembre 1993 au 2 janvier 1994. Il s'agissait de revisiter la légende d'Aguène et Diambogne et d'en extraire les meilleures dispositions qui permettaient de perpétuer cette relation sans l'altérer et en préserver les meilleurs profits possibles.



La seconde édition du festival a eu lieu à Ziguinchor, en pays Diola, du 17 au 20 mai 1996. C'est le président de la République, Abdou Diouf qui a, lui-même, présidé la cérémonie d'ouverture. Cette édition a été placée sous le signe des Retrouvailles.



Et la troisième édition du festival a eu lieu à Joal, en pays sérère, du 18 au 23 novembre 1999. Elle a été placée sous le signe de la Confirmation.







Ainsi ce 4ème festival a pour objectif de contribuer à la consolidation de la dynamique de paix en Casamance, de valoriser la diversité culturelle, de renforcer la cohésion sociale par la culture,



de promouvoir l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire et le consommer local...