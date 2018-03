Croisade contre la tuberculose : Les acteurs s'engagent d'ici 2035

En prélude à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que l’élimination de la tuberculose reste « un défi majeur », même si la maladie, longtemps contrôlée, a enregistré des taux de détection et de succès en progression. constante. Abdoulaye Diouf Sarr qui présidait le lancement de l’approche multisectorielle, invite tous les acteurs et partenaires à s'engager mais aussi à entreprendre des actions pour accélérer l’élimination de cette pandémie d'ici à l'horizon 2035.