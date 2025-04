Crise des valeurs : La Fatwa du Khalife Général des Tidiane, Serigne Babacar Sy Mansour, aux parents

Le Pr Papa Makhtar Kébé, délivrant le message du Khalife Général, Serigne Babacar Sy Mansour, à l’occasion de la « Ziaara Générale » de Tivaouane ce dimanche, a d’abord rappelé les principes et valeurs que tout musulman doit avoir pour obtenir le salut. Cet homme, qui a consacré sa vie à servir la langue arabe et les sciences, appelle à ne pas bafouer les valeurs de l’Islam dans les familles, qui constituent le point de départ de tout comportement.



Nous devons vivre dans une société juste, selon le Pr Kébé, qui précise que l’Islam rejette les comportements inhumains et valorise l’éducation et les programmes enseignés dans les écoles et universités. Les jeunes ont besoin de plus de formation, un appel lancé également aux nouvelles autorités, notamment au ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf. Le Khalife appelle par ailleurs à éviter de marginaliser les personnes qui sont parfois déracinées, désemparées et perdues.



Pr Papa Makhtar Kébé, rappelant les propos du Khalife Général des Tidiane, Serigne Babacar Sy Mansour, invite les parents et tous ceux qui ont une influence à redoubler d’efforts pour éduquer les enfants, car les comportements des jeunes laissent à désirer de nos jours.