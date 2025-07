Crise dans la Justice : l'Entente SYTJUST-UNTJ corse le mouvement d'humeur de 72h de grève, à partir de lundi

Dans leur communiqué paru dans la presse ce vendredi 4 juillet, l’Entente SYTJUST-UNTJ a décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures, qui se déroulera les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet 2025. Cette action vise à exiger la poursuite sans interruption et la finalisation effective du processus engagé par le Ministre de la Justice relatif à la réforme des deux décrets qui entravent les droits des personnels de justice.



Selon l'Entente SYTJUST-UNTJ, les deux décrets en question empêchent :



- L'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, conformément aux engagements pris

- La constitution initiale du corps des Assistants des Greffes et Parquets (AGP), dans les conditions prévues



Ces syndicalistes rejettent catégoriquement tout revirement, tout report ou tout désengagement de l'État. Ils restent mobilisés pour le respect des engagements et la reconnaissance effective des droits statutaires des personnels de justice.





Les membres de l'Entente SYTJUST-UNTJ appellent leurs camarades à se mobiliser pour soutenir cette grève et à exiger une justice respectueuse de ses acteurs. L'Entente affirme sa détermination à poursuivre le combat pour la reconnaissance des droits des personnels de justice.