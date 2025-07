Crise dans la Justice : L’Entente SYTJUST-UNTJ recadre le Président du Haut Conseil du Dialogue Social

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, l’Entente SYTJUST-UNTJ exprime son profond malaise face aux prises de position jugées partiales du Président du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) au sujet de la grève qui secoue le secteur de la justice. Selon les syndicats, les déclarations publiques de ce dernier trahissent une posture déséquilibrée, rompant avec la neutralité requise d’un médiateur dans un conflit social d’une telle ampleur.







Pour les travailleurs de la justice, le président du HCDS semble avoir franchi la ligne rouge en s’alignant, de manière subtile mais persistante, sur les positions du gouvernement, au détriment de la légitimité des revendications syndicales. Une attitude jugée d’autant plus regrettable, qu’elle érode la crédibilité de l’institution et compromet son rôle d’arbitre neutre. L’Entente rappelle que, dans un contexte aussi sensible, la réserve, l’équilibre et l’écoute doivent prévaloir.