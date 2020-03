Covid19 : Abdoulaye Diouf Sarr "désinfecte" les daaras et mosquées de Yoff.

Pour se protéger de la pandémie du Coronavirus, on doit se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, puis utiliser une solution hydro alcoolisée. Un message que le maire de Yoff a bien compris. C'est dans ce sens qu'Abdoulaye Diouf Sarr a remis un important lot de produits désinfectants aux Daaras et Mosquées de sa commune.

Pour un coût estimé à 27 millions de francs cfa, ces produits sont destinés aux "Serigne daaras" et les imams dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Ainsi, douze (12) mosquées, 10 darras et 8 postes de santé vont bénéficier de ces produits désinfectants. Selon l'adjoint au maire, Abdou Nar Mbengue, cette initiative rentre dans le cadre de la sensibilisation des populations de la ville pour lutter contre la maladie. " La commune a entamé un programme de sensibilisation et de prévention des populations contre le Coronavirus. " Dans de pareils cas, il faut que la commune réagisse pour aider la population", a-t-il laissé entendre. Il exhorte l'ensemble les maires des communes à aider les populations, avant de poursuivre : " nous avons recensé dix (10) daaras, huit (8) postes de santé et douze (12) mosquées. À cette occasion, nous avons demandé aux Serigne daaras de maintenir les enfants dans les maisons pour qu'ils ne sortent pas dans les rues et éviter la propagation de la maladie".



L'adjoint au maire reste convaincu que pour faire face à cette pandémie, il faut protéger les enfants. Car dit-il, ils font partie des couches les plus vulnérables, et ils entrent dans n'importe quelle maison ".



" Nous avons décaissé une somme de 27 millions de francs cfa pour acheter des produits désinfectants, de la nourriture et autres pour permettre aux mosquées et aux daaras de veiller à leur propreté régulièrement", a souligné l'adjoint au maire.



Par ailleurs, M. Mbengue annonce qu'une importante somme d'argent va être décaissée pour appuyer le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dans sa lutte contre le Covid-19.



Par rapport à l'interdiction de la vente du pain dans les boutiques, la mairie de Yoff s'engage à sensibiliser les populations. " Nous avons une équipe qui va sillonner toute la commune de Yoff pour sensibiliser les gens à respecter les consignes données par le gouvernement par rapport à cette pandémie.



Pour sa part, l'imam de la mosquée de Yoff, Ngaty Diouf, a salué l'initiative de la mairie et exhorte les populations à jouer leur partition dans la lutte contre cette maladie qui bouleverse le monde actuellement. " Si les gens ne respectent pas les consignes données par les agents de santé, il peut y avoir une catastrophe", a-t-il relevé. Donc pour éviter cela, prévient l'imam, il faut écouter les médecins et appliquer les instructions qu'ils nous ont données...